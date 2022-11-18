Ясиноватая, ДНР, , 11:40 — REGNUM В результате обстрелов киевских нацистов в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР) обесточена насосная станция. Об этом 18 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел из миномёта ВСУ Ngu.gov.ua

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 ноября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов [боевиков ВСУ] городов республики: населённый пункт Ясиноватая: обесточена насосная станция, подающая воду на город», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры боевых вылетов Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации.