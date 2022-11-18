Москва, , 11:40 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») заострила внимание на отчетах Агентства по снижению оборонных угроз (ДТРА) о деятельности в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

Яровая обратила внимание на то, что 10 ноября американская группа активистов-консерваторов объявила о том, что ими в соответствии с законом о свободе информации получены отчеты Агентства ДТРА о деятельности на территории б. УССР — 345 страниц документов.

«15 ноября отчеты были удалены из открытого доступа, однако, мы успели отфиксировать эту информацию и ознакомиться. Десятки официальных документов в этих отчетах тщательно отредактированы, замазаны, со ссылкой на то, что обнародование информации окажет негативное влияние на способность правительства США получать аналогичную информацию в будущем», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

Вместе с тем, даже из той открытой информации, которая была размещена, видно, как методично на территории б. УССР при помощи военных медиков внедрялась система контроля за патогенными активами, говорит парламентарий, «подтверждается финансирование лабораторий сибирской язвы, раскрывается номенклатура сотрудников, которые участвовали в тренингах».

«Напомню также о том, что в обновленной стратегии военного агентства ДТРА США на период 2022-27 годы открыто признается двойная роль агентства. Не только как агентства защиты, но и как агентства боевой поддержки», — подчеркнула вице-спикер нижней палаты парламента.

По ее словам, «эта логика в полной мере подтверждает недавнюю информацию Минобороны России о том, что [на территории б. УССР] проводились клинические испытания наркосодержащих назальных обезболивающих, которые разрабатывались для армий НАТО».

«Очевидно, что биолаборатории Пентагона, как мы уже неоднократно говорили об этом, это центры военно-биологической разведки и боевой поддержки армии США и НАТО. У нас есть все основания полагать, что такие объекты могут использоваться для подготовки и совершения биологических диверсий и актов биологического терроризма», — заявила Яровая.

В Госдуме проходит экспертное совещание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории б. УССР. В рамках подготовки к 9-й обзорной конференции КБТО парламентарии намерены приложить максимальные усилия к тому, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к самой опасной угрозе, которая гораздо серьезнее, чем любые виды оружия массового поражения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума на заседании 27 октября 2022 года приняла обращение к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

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