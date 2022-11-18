Берлин, , 11:39 — REGNUM Китай продолжает обвинять Запад в разжигании войны и поддерживает Россию, пишет немецкое издание Spiegel.

Флаги России и Китая Министерство обороны Российской Федерации

По информации журналистов, на Западе мечтают о разрыве отношений Москвы и Пекина, однако эти желания нереалистичны. Китай занимает стабильную позицию по конфликту на территории бывш. УССР, и китайские СМИ продолжают обвинять НАТО в разжигании войны.

«В сентябре тысячи солдат китайской армии приняли участие в масштабных военных учениях «Восток» в России. Пекину даже в голову не пришло отказаться от участия», — говорится в статье.

Авторы отметили последовательную позицию политиков Китая, которые заявляют, что дружеские отношения между Москвой и Пекином будут только укрепляться.