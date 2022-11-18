Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Из Тринидада в США будет экстрадирован бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джек Уорнер. Об этом 18 ноября сообщает Reuters.

Отмечается, что Уорнера обвиняется министерством юстиции США в получении взяток от России и Катара во время голосования по выбору стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Утверждается, что якобы Уорнер получил от России $5 млн заключении за выбор её в качестве принимающей страны ЧМ-2018.

Решение об экстрадиции Уорнера в США было принято давно, он пытался оспорить его, но суды многих стран единогласно отклонили апелляцию адвокатов экс-чиновника. При этом вина экс-чиновника ФИФА до сих пор не доказана, разбирательства продолжаются.

В 2015 году ФИФА отстранила Уорнера от любой футбольной деятельности. При этом он сам отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны.