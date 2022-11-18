Мэр Чебоксар ответил на вопрос о переносе с площади главной новогодней ёлки
Чебоксары, 18 ноября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин считает, что новогодняя городская ёлка на площади Республики, которая не является местом проведения массовых праздничных мероприятий, должна остаться на своём месте. Но на Красной площади, если мы захотим», поставят «ещё более красивую» новогоднюю ёлку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель города заявил на прямой линии с чебоксарцами.
В ходе прямого эфира один из жителей Чебоксар поднял «новогодний вопрос».
Глава администрации Чебоксар Денис Спирин напомнил, что на Заливе всегда ставилась другая новогодняя ёлка.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года в Чебоксарах появилась новая главная городская ёлка: её высота составила 25 метров. Затраты составили 6,6 млн рублей. Тогда активисты ОНФ отнесли её к одной из самых дорогих в стране, высказав мнение о завышенной стоимости. В свою очередь, в мэрии Чебоксар поясняли, что из местного бюджета было потрачено 60% от общей стоимости покупки (или 3,9 млн рублей), остальные 40% проплачены за счёт спонсорских средств.