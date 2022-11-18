Чебоксары, 18 ноября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин считает, что новогодняя городская ёлка на площади Республики, которая не является местом проведения массовых праздничных мероприятий, должна остаться на своём месте. Но на Красной площади, если мы захотим», поставят «ещё более красивую» новогоднюю ёлку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель города заявил на прямой линии с чебоксарцами.

Наталия Николаева ИА REGNUM Главная новогодняя ёлка в Чебоксарах

В ходе прямого эфира один из жителей Чебоксар поднял «новогодний вопрос».

«Новогодняя ель на площади Ленина. Этот момент изжил себя с появлением такого объекта, как Залив. Хотелось бы эту ёлочку увидеть на Заливе, а то она у нас стоит на площади сиротливо. Ни детишки около неё не гуляют, ни хороводов нет», — предложил один из чебоксарцев.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин напомнил, что на Заливе всегда ставилась другая новогодняя ёлка.

«А эта ёлка [на площади Республики] технически как раз была спроектирована только для этого места и она остаётся пока на этом месте, потому что площадь должна выглядеть новогодней. Понятно, что хоровод вокруг этой ёлки водить никто не будет, хороводы водятся в другом месте, но это всё равно арт-объект. Так что если мы захотим поставить арт-объект на Красной площади, я вас уверяю, что, скорее всего, закажем новую, современную и ещё более красивую. Но не в этом году», — заверил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года в Чебоксарах появилась новая главная городская ёлка: её высота составила 25 метров. Затраты составили 6,6 млн рублей. Тогда активисты ОНФ отнесли её к одной из самых дорогих в стране, высказав мнение о завышенной стоимости. В свою очередь, в мэрии Чебоксар поясняли, что из местного бюджета было потрачено 60% от общей стоимости покупки (или 3,9 млн рублей), остальные 40% проплачены за счёт спонсорских средств.