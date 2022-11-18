Симферополь, 18 ноября 2022, 11:36 — REGNUM Фортификационные мероприятия в целях обеспечения безопасности жителей проводятся в Республике Крым. Об этом заявил 18 ноября на совещании глава Республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Он подчеркнул, что сегодня в целом меры, которые предпринимаются военными и силовиками, «достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности».
Он подчеркнул необходимость синхронизировать и скоординировать работу органов власти, вооружённых сил и правоохранителей для достижения поставленной задачи.
Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Крым действует жёлтый уровень террористической опасности. С 20 октября в регионе введён режим среднего уровня реагирования.