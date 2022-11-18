Симферополь, 18 ноября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Фортификационные мероприятия в целях обеспечения безопасности жителей проводятся в Республике Крым. Об этом заявил 18 ноября на совещании глава Республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«На территории Крыма под моим контролем проводятся в том числе фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», — заявил Аксёнов.

Он подчеркнул, что сегодня в целом меры, которые предпринимаются военными и силовиками, «достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности».

«Моя позиция, позиция руководства страны — основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты в первую очередь за счёт мероприятий, выполняемых на территории Херсонской области», — добавил Аксёнов.

Он подчеркнул необходимость синхронизировать и скоординировать работу органов власти, вооружённых сил и правоохранителей для достижения поставленной задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Крым действует жёлтый уровень террористической опасности. С 20 октября в регионе введён режим среднего уровня реагирования.