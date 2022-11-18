Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM Суд удовлетворил иск свердловского главка МВД о взыскании с экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и ещё трех участников незаконного митинга более 500 тыс. рублей. Об этом пишут СМИ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Региональное МВД требовало взыскать 565 тыс. за сверхурочную работу сотрудников при разгоне несанкционированной акции в центре Екатеринбурга в январе 2021 года. В полиции утверждали, что на митинге работали 1527 правоохранителей и были задействованы служебные машины.

Суд постановил взыскать с Ройзмана и ещё троих фигурантов дела 565 тыс. рублей. Из них 499,2 тыс. рублей на работу силовиков, остальное — на бензин для полицейских авто. Адвокат Ройзмана намерен обжаловать это решение.