Екатеринбург, 18 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Суд удовлетворил иск свердловского главка МВД о взыскании с экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и ещё трех участников незаконного митинга более 500 тыс. рублей. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Региональное МВД требовало взыскать 565 тыс. за сверхурочную работу сотрудников при разгоне несанкционированной акции в центре Екатеринбурга в январе 2021 года. В полиции утверждали, что на митинге работали 1527 правоохранителей и были задействованы служебные машины.

Суд постановил взыскать с Ройзмана и ещё троих фигурантов дела 565 тыс. рублей. Из них 499,2 тыс. рублей на работу силовиков, остальное — на бензин для полицейских авто. Адвокат Ройзмана намерен обжаловать это решение.