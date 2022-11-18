Владимир, 18 ноября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Два автомобиля УАЗ отправили в места несения службы для военнослужащих из Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе администрации региона.

УАЗ Новая версия УАЗ-452 «Буханка»

Транспортные средства останутся в зоне проведения СВО. Автомобили загружены медикаментами, спальными мешками, шанцевым инструментом. Привезут бойцам и газовые баллоны и печи.

Собрать груз помогли жители и предприятия Селивановского и Юрьев-Польского районов региона.