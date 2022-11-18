Село Воздвиженка, Приморский край, 18 ноября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Владимир Суровикин, отец командующего российской группировкой в зоне СВО, участвовал в Великой Отечественной войне, и в войне в Корее, а также получил орден Ленина посмертно, рассказал 18 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Министерство обороны России Сергей Суровикин

В апреле 1966 года после вылета с базы в селе Воздвиженка (Приморский край) у истребителя-бомбардировщика, которым управлял Суровикин-старший, отказал двигатель. Пилот увел самолет от жилых домов, чтобы спасти чужие жизни, и уже не имел шансов спасти собственную, отметил военкор.

Владимира Суровикина похоронили в селе Воздвиженка, и его сын часто приезжал на могилу, когда служил командующим Дальневосточного военного округа, рассказал Сладков.