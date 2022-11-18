Сана, , 11:39 — REGNUM Повстанцы-хуситы используют режим прекращения огня для разработки новых образцов оружия. Об этом 18 ноября сообщает Khabar со ссылкой на официального представителя министерства обороны Йемена Абду Маджали.

По его словам, 17 ноября хуситы испытали новую противокорабельную ракету.

«Террористическое движение хуситов провело эксперимент по запуску противокорабельной ракеты. Ракета была выпущена хуситами из города Сана и упала в международных водах Красного моря к западу от провинции Ходейда», — заявил Маджали.

В министерстве обороны Йемена также заявили, что ракета была разработана при участии иранских военных специалистов из Корпуса стражей Исламской революции.