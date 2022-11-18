Сана, 18 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Повстанцы-хуситы используют режим прекращения огня для разработки новых образцов оружия. Об этом 18 ноября сообщает Khabar со ссылкой на официального представителя министерства обороны Йемена Абду Маджали.

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По его словам, 17 ноября хуситы испытали новую противокорабельную ракету.

«Террористическое движение хуситов провело эксперимент по запуску противокорабельной ракеты. Ракета была выпущена хуситами из города Сана и упала в международных водах Красного моря к западу от провинции Ходейда», — заявил Маджали.

В министерстве обороны Йемена также заявили, что ракета была разработана при участии иранских военных специалистов из Корпуса стражей Исламской революции.