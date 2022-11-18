Марсель, Франция, 18 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Пап Ндиайе, министр национального образования Франции, находится в продолжительной поездке в Марселе, передает BFM TV.

Вид на Марсель

Министр отправился в Марсель 17 ноября и пробудет там до 19 ноября, менее чем через шесть месяцев после последнего визита вместе с главой государства Эммануэлем Макроном.

Пап Ндиайе посетит восемь марсельских школ, начиная с колледжа Анри-Барнье в 16-м округе. Министр также посетит место будущего международного школьного комплекса в 3-м округе. Названный Жаком-Шираком, комплекс должен открыться в начале 2024 учебного года и будет вмещать 2000 учащихся от начальной до старшей школы с обучением примерно на пяти языках.

Как сообщало ИА REGNUM, из 234 мигрантов с гуманитарного судна Ocean Viking 44 человека были доставлены в специальный пункт приема, но 26 из них с тех пор сбежали.

Читайте также: Судно с мигрантами Ocean Viking: 26 несовершеннолетних сбежали