Тоцкое, Оренбургская область, 18 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области вынесен приговор военному, который симулировал ухудшение состояния здоровья с помощью ежедневного употребления уксуса. Об этом сообщили ИА REGNUM в Оренбургском гарнизонном военном суде.

Александр Полегенько ИА REGNUM Армия России

Судебная инстанция признала военнослужащего воинской части, дислоцированной в Тоцком, виновным преступлении по части 2 статьи 339 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни»). Мужчина хотел досрочно уволиться из армии. Для этого он ежедневно пил раствор уксусной кислоты концентрацией 70%. Действия злоумышленника пресекло командование.

Фигуранта уголовного дела приговорили к одному году лишения свободы. Наказание заменили содержанием в дисциплинарной воинской части на один год условно. Приговор в законную силу не вступил.