Тбилиси, , 11:31 — REGNUM Николоз Саакашвили, являющийся отцом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, анонсировал протестную акцию в Тбилиси, запланированную на 20 ноября. Обращение он разместил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Арест Михаила Саакашвили Police.ge

Отец политика сообщил, что его сын якобы заболел в тюрьме пневмонией, находится в тяжёлом состоянии и может умереть. Саакашвили-старший призвал «спасать» экс-президента.

«Давайте встанем вместе и донесём голос народа до этого правительства. К сожалению, состояние моего здоровья не позволяет мне физически активно участвовать в процессе спасения жизни Миши», — говорится в сообщении.

Напомним, Михаил Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. С первых дней нахождения в тюрьме он заявлял, что из-за проблем со здоровьем его жизни якобы угрожает опасность. Политик также обвинял власти страны в стремлении его убить. В мае 2022 года Саакашвили перевели в тбилисскую больницу. Официальных сообщений, что у него пневмония, не было.

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