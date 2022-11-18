Трое детей погибли при взрыве снаряда в Афганистане
Фарах, Афганистан, 18 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарах трое детей погибли в результате взрыва миномётного снаряда. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Взрыв
Уточняется, что инцидент произошёл в кишлаке Аскарабад. Согласно источникам, снаряд взорвался, когда несовершеннолетние играли с ним.
Собеседник издания добавил, что все трое жертв взрыва были братьями.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в результате разрыва миномётного снаряда в Фарахе погиб молодой человек.