Фарах, Афганистан, 18 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарах трое детей погибли в результате взрыва миномётного снаряда. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Glava.rk.gov.ru Взрыв

Уточняется, что инцидент произошёл в кишлаке Аскарабад. Согласно источникам, снаряд взорвался, когда несовершеннолетние играли с ним.

Собеседник издания добавил, что все трое жертв взрыва были братьями.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в результате разрыва миномётного снаряда в Фарахе погиб молодой человек.