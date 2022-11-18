Хабаровск, 18 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Волонтёрское движение «Золотые руки ангела» поддержали и мастерицы Хабаровска — они шьют носилки и хобы. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сборка носилок производится на шаблоне с закреплением их на пластиковые скобы

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«Хобы, так называемые пятиточечники, нужны, чтобы можно было сидеть на бетоне, влажной или холодной поверхности. Они, как книжка, складываются и раскладываются, а также позволяют лечь в окопе. Стрелки высоко оценили эти изделия», — сказала координатор Хабаровского отделения Общественного движения волонтеров «Золотые руки ангела» Татьяна Амосова.

За месяц мастерицы сшили и передали в войскам 140 пятиточечников.

Кроме того, волонтеры делают и тактические носилки «Фома 180» для быстрой эвакуации раненых в условиях боя. Они легкие, могут сворачиваться в маленькую сумочку. Специальные приспособления комплектуются подсумком с креплением «молле», эвакуационной стропой с карабинами.

На Дальнем Востоке такие носилки делают только в Хабаровске. Однако волонтерам не хватает для производства материалов, а также оборудования. Сейчас мастерицы вынуждены работать на бытовых машинках. Но есть закрытые ателье с оборудованием и власти города намерены с бизнес-сообществом договориться о сотрудничестве.

«Если наши солдаты, командиры говорят, что им нужны эти изделия, давайте поможем», — сказал мэр Сергей Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, из Приморья очередным сборным гуманитарным грузом 18 ноября самолётом в зону спецоперации отправили 500 зимних спальных мешков и ковриков, медикаменты и дизельный генератор большой мощности.