Стокгольм, , 11:30 — REGNUM Государственный банк SBAB, принадлежащий правительству Швеции, повысил процентную ставку по сберегательным счетам на 0,5% пункта до 2%. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Процентные ставки по ипотечным кредитам в течение осени продолжали расти, и все указывает на то, что эта тенденция сохранится и в будущем. И когда процентные ставки растут, мы считаем само собой разумеющимся, что деньги на сберегательном счете должны окупаться и приносить прибыль», — говорится в пресс-релизе генерального директора финансового учреждения Микаэля Ингландера.

Частные клиенты SBAB имеют право бесплатного перевода и бесплатного вывода средств без каких-либо обязательств. Средства, размещенные в SBAB, покрываются государственной гарантией вкладов, а это означает, что суммы сбережений до 1 050 000 шведских крон защищены госгарантиями.