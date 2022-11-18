Москва, , 11:26 — REGNUM Доверие президенту Владимиру Путину выразили 76% жителей России. Не доверяют лишь 14%, затруднились ответить 11%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Владимир Путин Kremlin.ru

Большинство граждан РФ (77%), считает, что Владимир Путина хорошо работает на посту главы государства. Не довольны только 12%, затруднились ответить 11% опрошенных.

По мнению 50%, хорошо работает и правительство России. Отрицательно оценивают работу 30%. Положительную оценку деятельности премьер-министра Михаила Мишустина дали 58%, отрицательную — 12%.

Опрос проведён 11–13 ноября 2022 года среди 1500 граждан в 104 населенных пункта в 53 субъектах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, доверие президенту России Владимиру Путину выразили свыше 80% граждан.

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