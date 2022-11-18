Мелитополь, 18 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Место для установки стелы «Город воинской славы» выбирают в Мелитополе Запорожской области. Об этом 18 ноября в социальных сетях сообщила глава администрации города Галина Данильченко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Власти предлагают разместить мемориал на площади Победы. Также в Мелитополе планируют создать «Аллею Героев», на которой установят бюсты 12 земляков, Героев Советского Союза, получившим это высокое звание за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Жители Мелитополя могут поделиться своими предложениями по установке памятников, сбор инициатив идёт в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ 15 ноября 2022 года Мелитополю присвоено звание «Город воинской славы».