Москва, 18 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры боевых вылетов Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации.

Rob Schleiffert Су-35

На кадрах видно, как экипажи истребителей отрабатывают патрулирование и прикрытие действий бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео, на кадрах которого ударный дрон-камикадзе уничтожил радиолокационную станцию (РСЛ) системы ПВО ВСУ.

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