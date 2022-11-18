Стокгольм, 18 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Взрывы, приведшие к повреждению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», — это грубая диверсия. Об этом заявил прокурор Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование в рамках Швеции, передает телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Проведенные сейчас анализы показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов», — отметил он.

По словам Юнгквиста, расследование является «очень сложным и всеобъемлющим».

«Во время осмотра места преступления, которое проводилось на месте в Балтийском море, были произведены обширные изъятия различных предметов, и место происшествия было тщательно исследовано. Такая расширенная аналитическая работа по-прежнему позволяет делать более безопасные выводы об инциденте», — сказал он.