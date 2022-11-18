Херсон, , 11:22 — REGNUM Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева покинула регион после проведённого референдума о воссоединении с Россией. Об этом журналистам сообщили в администрации региона.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации РИА Новости, Губарева давно не принимает участия в работе правительства Херсонской области.

При этом ранее сообщалось о том, что Губареву в её должности никто не замещал.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно о задержании Екатерины Губаревой в рамках расследования уголовного дела об экономическом преступлении. 18 ноября супруг Губаревой сообщил о том, что её отпустили, добавив, что не может разглашать подробности дела. Официальной информации пока не поступало.

В должности замгубернатора Губарева курирует вопросы социальной политики и цифровизации.

Читайте ранее в этом сюжете: Замгубернатора Херсонской области Губарева вышла на свободу