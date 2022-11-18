Санкт-Петербург, 18 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Казанская компания G-Group вышла из сделки по приобретению российских активов уходящего с российского рынка шведского девелопера Bonava, активно представленного в Санкт-Петербурге. Как передает корреспондент ИА, об этом сообщили 18 ноября в пресс-службе G-Group.

Елена Молчанова ИА REGNUM ЖК Bonava в Петроградском районе Петербурга.

Напомним, шведский девелопер жилья построил в Петербурге 6,9 тыс. квартир. В настоящий момент в стадии строительства находятся 60,1 тыс. кв. метров очередей ЖК Magnifika (Красногвардейский район) и GronaLund (г. Всеволожск, Ленобласть). За первое полугодие 2022 года чистая выручка от продаж в Санкт-Петербурге составила 282 млн шведских крон, а операционная прибыль — 74 млн шведских крон. В 2021 году чистые продажи компании составили 1,5 млрд евро.

После начала специальной военной операции России и введения антироссийских санкций шведский девелопер объявил о продаже своих российских активов. Предполагалось, что дочернюю компанию Bonava приобретет казанская компания G-Group. Однако стало известно, что сделка не состоится.

«Окончательное завершение сделки о приобретении российских активов Bonava, заключенной 7 октября, могло состояться только при условии ее одобрения ФАС и Правительственной комиссией РФ. Данная процедура требует значительного времени, и соглашение определяло, что сторонам потребуется до шести месяцев для закрытия сделки», — объяснили свой выход в G-Group, добавив, что компания, учитывая динамичность внешней среды, приняла решение разорвать предварительное соглашение и переключить свои ресурсы на иные проекты.