Вашингтон, 18 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. На виртуальной встрече в Вашингтоне ряд экспертов, активистов и бывших чиновников афганского правительства подчеркнули необходимость продолжения практической и эффективной политики США в отношении Афганистана. Об этом сообщает портал Darivoa.

Pixabay.com Флаг США

Мохаммад Фарид Хамиди, генерал-лейтенант бывшей афганской армии, заявил на этой виртуальной встрече, организованной «Американским советом женщин за мир и безопасность», что Соединённые Штаты как союзник Афганистана в прошедшие два десятилетия несут ответственность перед страной и её народом.

Хамиди подчеркнул необходимость «ясной и прозрачной политики» Америки в отношении Афганистана и сказал: »Если сам Афганистан уже не важен стратегически, важна честность союзника. Безответственный уход из Афганистана не доказывает честность союзника. Афганский народ ждёт, что Соединённые Штаты будут действовать ответственно, исходя из ситуации в Афганистане».

Хумайра Нуристани, много лет проработавшая гуманитарным активистом в Афганистане, раскритиковала политику Вашингтона в отношении Афганистана и подчеркнула необходимость практических программ и эффективной стратегии помощи народу Афганистана, особенно женщинам и будущим поколениям.

«Если мы действительно ищем правильное решение для Афганистана, то текущая политика США не работает. Из истории Афганистана мы знаем, что военное вмешательство в стране — это не решение. Люди не должны голодать. Необходимо развивать роль Америки в Афганистане. Ситуация в стране сложная», ― сказала она.

Шарлотта Понтичелли, бывший директор отдела координации женских программ Госдепартамента США, много лет работала в Афганистане. Он говорит, что образование девочек ― это не путь к миру и безопасности, а одно из основных прав человека.

«Учитывая, что внимание всего мира сосредоточено на глобальных проблемах, таких как протесты в Иране, [США] важно продолжать уделять внимание Афганистану. Особенно женщинам и детям Афганистана, которые находятся в опасности», ― сказала Понтичелли.

Бывший генерал афганской армии Хамиди указал на необходимость оказать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы они создали эффективную судебную систему для доступа женщин к правосудию.

«Все механизмы, законы и постановления, которые защищали и поддерживали женщин в судебной системе Афганистана, были разрушены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменил эти законы и постановления. Это видно из действий и идей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которых доминирует гендерная дискриминация и это оказывает влияние на судебную систему страны, особенно на женщин», ― указал он.

Выступавшие на этом собрании подчеркнули необходимость восстановления гражданских и социальных прав женщин в Афганистане и роль женщин в правительстве. Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подавляют женские протесты и ввели социальные ограничения для женщин, а ряд участниц протестов до сих пор находятся в тюрьмах , женщины продолжают проводить акции протеста.

«Американский совет женщин за мир и безопасность» подчеркнул право афганских женщин и девочек на образование, включение женщин в правительство, их доступ к правосудию, и приветствовал продолжающееся сопротивление афганских женщин, которые борются за свои гражданские свободы.