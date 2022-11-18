Брюссель, , 11:20 — REGNUM Принятие решения о признании обхода санкций в Совете Евросоюза преступлением тормозится Польшей, в данный момент рассматривающей соответствующий внутренний закон. Об этом 18 ноября сообщает американское издание Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии (ЕК).

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ЕК продолжает ждать, когда Совет ЕС одобрит признание преступлением обход санкционного режима, что позволило бы сообществу провести конфискацию замороженных активов.

Также указывается, что этот процесс в настоящее время затормозился из-за Польши.

«Хотя Варшава полностью согласна, сначала ей нужно принять у себя соответствующий закон, данный процесс уже идёт», — заявил изданию европейский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские активы в размере 68 млрд евро были заморожены в Евросоюзе.