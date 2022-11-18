Брюссель, 18 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Принятие решения о признании обхода санкций в Совете Евросоюза преступлением тормозится Польшей, в данный момент рассматривающей соответствующий внутренний закон. Об этом 18 ноября сообщает американское издание Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии (ЕК).

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Отмечается, что ЕК продолжает ждать, когда Совет ЕС одобрит признание преступлением обхода санкционного режима, что позволило бы сообществу провести конфискацию замороженных активов.

Также указывается, что этот процесс в настоящее время затормозился из-за Польши.

«Хотя Варшава полностью согласна, сначала ей нужно принять у себя соответствующий закон, данный процесс уже идёт», — заявил изданию европейский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские активы в размере 68 млрд евро были заморожены в Евросоюзе.