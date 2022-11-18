Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM На улицах Санкт-Петербурга в ближайшем будущем могут появиться электробусы «СИНАРА-6253», которые разработали в холдинге «Синара — Транспортные Машины». Они отличаются рекордным для рынка запасом хода без подзарядки. Об этом 18 ноября сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Электробус «СИНАРА-6253» Телеграммное-канал вице-губернатора Кирилла Полякова

Поляков лично испытал транспорт, который сейчас тестирует СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Специалисты предприятия проверяют технико-экономические показатели работы электробуса, процесс его зарядки и другие параметры.

Общественный транспорт снабжён мощным аккумулятором, который позволяет преодолевать до 250 км без зарядки. Кроме того, внутри электробус оснастили USB-зарядками, Wi-Fi доступом в интернет, системами информирования пассажиров и климат-контролем. Для более комфортного движения повышена плавность хода, установлены анатомические сидения, а высота потолка увеличена.

«Испытания будут идти полгода, а сертификация электробуса запланирована на 2023 год», — уточнил Поляков.

Предприятие-производитель электробуса базируется в Екатеринбурге, но также имеет филиалы и в других городах. Известно, что изготавливать электробусы будут в Челябинске.

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