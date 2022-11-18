Южно-Сахалинск, , 11:19 — REGNUM На Сахалине в Смирныховском районе 18 ноября в торжественной обстановке по указу президента России Владимира Путина медаль Жукова вручили участнику специальной военной операции в защиту Донбасса, рядовому в/ч 35 390 медвойск Владиславу Пяткову. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава района Ирина Карпукова.

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Торжественное награждение состоялось в школе в присутствии старшеклассников, близких и родных Владислава Пяткова.

«Благодарю родителей за воспитание, за то, что привили качества, которые его сподвигли совершить подвиг во благо других людей. Мы гордимся!» — сказала Карпукова.

Школьники подарили Герою сувенир в виде силуэта острова Сахалин.

«В ходе исполнения гражданского долга в зоне СВО, я поступил так, как поступил бы любой из нас. Не ожидал, что могу заслужить такого высокого уровня награду», — сказал Владислав Пятков.

Как сообщало ИА REGNUM, из бюджета Хабаровска в 2022 году направлено в помощь мобилизованным, их семьям, а также беженцам из Донбасса 78,9 млн рублей.