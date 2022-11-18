Уфа, 18 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Государственные награды жителям Башкирии вручил руководитель администрации главы региона Максим Забелин. Об этом 18 ноября он сообщил в своем телеграм-канале.

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Чиновник отметил, что в колонном зале в Уфе собрались медработники, аграрии, деятели, культуры, ученые, спортсмены, строители, журналисты, предприниматели, служащие, работники промышленных предприятий и другие добросовестные труженики Башкирии.

«Мы видим, что общество стремительно меняется. Разрушается однополярный мир. Растут угрозы безопасности страны. В этой непростой ситуации наш долг — защитить Отечество, сделать его могучим, непобедимым», — сообщил Забелин.

Он также напомнил, что сейчас военнослужащие, выполняющие задачи спецоперации, проявляют мужество и героизм.

«А мы с вами — надежный тыл, опора для них. И мы говорим каждому: «Спасибо!» За добросовестный труд, патриотизм. За нашу сплоченность. Благодаря таким героям, как эти люди, республика уверенно идет вперёд. Развивается экономика и приходят инвестиции. Появляются производства и рабочие места. Выполняются социальные обязательства», — пояснил Забелин.

Так, указами президента России были награждены:

врач-инфекционист поликлиники № 43 города Уфы Лиана Зинатуллина удостоена ордена Пирогова;

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили:

— заместитель главного врача по медицинской части Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн Альфия Авзалетдинова;

— заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 3 — врач-анестезиолог-реаниматолог филиала республиканской клинической инфекционной больницы клинико-диагностического инфекционного центра в селе Зубово Рустам Ахмадиев;

— репетитор по этническим инструментам (курай) Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Азат Айткулов;

медалью Луки Крымского награжден врач-акушер-гинеколог городской клинической больницы № 18 города Уфы Дмитрий Алтынов.

Награды и почетные звания получили также и другие труженики Башкирии.