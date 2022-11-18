Москва, , 11:22 — REGNUM Кредитные конторы и микрофинансовые организации созданы для того, чтобы опутывать сетью мелких займов малоимущих клиентов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, они потом превращаются в вечных должников, из них «пьют кровь до гробовой доски».

«Если продолжить эту аналогию, можно сказать, что наше население — и прежде всего пожилые граждане — является жертвой финансовых вампиров, которых способен остановить лишь осиновый кол или серебряная пуля. На языке экономики это означает, что кредитные конторы и в первую очередь МФО как раз и созданы для того, чтобы опутывать сетью мелких займов малоимущих клиентов», — сказал Миронов.

Парламентарий напомнил, что фракция многократно предлагала ликвидировать самих ростовщиков и их пособников-вышибал из коллекторских агентств. Миронов уверен, что Госдума поддержит инициативу президента о расширении применения механизма внесудебного банкротства граждан.

«Это нужное решение, которое отвечает интересам граждан. Но, борясь со следствиями, не надо забывать про причины — а это бедность населения, низкие пенсии и алчность тех, кто на этом наживается. Здесь нужно вести наступление по всем фронтам, а не на отдельных участках», — заключил руководитель думской фракции.

Напомним, ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что во фракции подготовят законопроект о запрете передачи долгов пенсионеров перед банками коллекторам.

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