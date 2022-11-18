Херсон, 18 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева покинула регион после проведения референдума о воссоединении с Россией. Об этом сообщил 18 ноября представитель правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Губарева с момента окончания референдума покинула область и никакого участия в работе правительства не принимала, оставаясь лишь формально заместителем губернатора», — приводит слова представителя регионального правительства ТАСС.

Он уточнил, что функции Губаревой и министерства были распределены между другими заместителями. Также она не принимала участия в вывозе жителей с правого берега Днепра.

Как сообщало ИА REGNUM, муж Екатерины Губаревой Павел Губарев рассказал, что его супругу отпустили на свободу.