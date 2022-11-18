Чебоксары, 18 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Чебоксарах мини-рынок по улице Эльгера, где старые прилавки сменила полностью обновлённая площадка, принёс проблемы для покупателей и продавцов. По вечерам здесь царит темень, в результате продавцы вынуждены использовать свои фонарики, из-за дождей под прилавками образуются лужи, есть жалобы на отсутствие урн и туалета, но при этом на рынке наставили кашпо с туями, качели и сцену для артистов. Примечательно, что фермерский рынок реконструировали в рамках поручения президента Владимира Путина, но его передача из республиканской собственности в муниципальную затягивается из-за разности подходов к определению «рыночной» терминологии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

https://onf.ru/ Мини-рынок по улице Эльгера в Чебоксарах: вместо уличного освщения — карманные фонари

Обновлённый фермерский мини-рынок по улице Эльгера в Чебоксарах был открыт на месте старого рынка в начале лета 2022 года, его площадь составила 986 кв. метров. Реконструкция объекта проведена на средства республиканского бюджета Чувашии. На площадке установили современные торговые навесы, уложили асфальт, установили видеокамеры. Однако продавцы и покупатели в ходе общения с «фронтовиками» из плюсов выделили внешнее оформление, но при этом «наперебой рассказывают о проблемах».

В первую очередь жители пожаловались общественникам, что по вечерам рынок превращается в «потемкинский» из-за «единственного фонаря» на территории: продавцы стоят с карманными фонариками, подсвечивая товар и деньги.

«Замер люксметром показал, что горизонтальная освещённость проходов между рядами и прилавков после захода солнца составляла от 5 до 0 люксов при нормативе не менее 10», — говорят в региональном штабе ОНФ.

Также у продавцов есть вопросы к принципу размещения торговых павильонов и скоплению больших луж, поскольку часть дождевой воды, по их словам, сливается «под прилавки», что зимой грозит превратиться в каток. Кроме того, обеспокоены продавцы также тем, как убирать снег с крыш и других мест, украшенных декоративными элементами.

«Фронтовики» обращают внимание на то, что цена контракта на строительство рынка превысила 5,6 млн рублей, из них часть средств направлена на закупку и установку объектов, которые напрямую не относятся к торговле, — качелей, кашпо с деревьями, сцену.

«На рынке есть туи в кашпо, но нет мусорных урн. Здесь можно спеть-сплясать на сцене, однако не предусмотрен общественный туалет. Можно покачаться на качелях, но при этом продавцам негде помыть руки и взять воду для уборки своих мест», — говорят в штабе ОНФ после общения с продавцами.

Отмечается, что фермерский рынок обновлён в рамках поручения президента России Владимира Путина по обеспечению беспрепятственного доступа отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничным рынкам и ярмаркам. В связи с этим общественники обращают внимание на затянувшийся процесс передачи объекта из республиканской собственности в муниципальную казну.

«По нашим сведениям, городская администрация не желает признавать объект «рынком», уверяя в своём ответе, что это «торговые навесы». По мнению администрации, на них не распространяются требования законодательства о рынках, а значит, нет необходимости обслуживать его согласно нормативам, предъявляемым к подобным торговым объектам», — поясняют общественники.

В то же время власти планируют распространить этот опыт и построить в 2023 году аналогичный мини-рынок по улице 50 лет Октября в Чебоксарах, а также в Новочебоксарске.

«Мы обратились в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой поверить выявленные факты и принять меры реагирования в соответствии с нормативными требованиями, а также в региональную контрольно-счётную палату, так как бюджетные средства нужно расходовать эффективно», — говорит член регионального штаба ОНФ Людмила Лекарева .

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2021 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ. В частности, главам регионов совместно с федеральным правительством рекомендовано обеспечить «беспрепятственный доступ отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам», а также увеличить число «соответствующих торговых объектов в целях их максимальной доступности для населения и расширения возможностей сбыта» местными производителями своей сельхозпродукции.