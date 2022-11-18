Кисловодск, Ставропольский край, , 11:15 — REGNUM Колонне военных автомобилей, в которых направлялись к месту проведения спецоперации мобилизованные из Кисловодска, потребовалась экстренная техническая помощь. Помощь в устранении обнаружившейся в пути поломки оказали власти города-курорта, передает 18 ноября корреспондент ИА REGNUM.

«Колонне пришлось сделать аварийную остановку. Сотрудники администрации Кисловодска оперативно доставили всё необходимое на место. И заодно передали нашим ребятам угощения, собранные жителями города», — приводит слова мэра Кисловодска Евгения Моисеева его пресс-служба.

Как ранее сообщалось, в Кисловодске создан фонд поддержки участников спецоперации из числа мобилизованных жителей города. Он занимается сбором и распределением средств для обеспечения всем необходимым военных, находящих в зоне спецоперации, и оказывает помощь семьям бойцов-кисловодчан.