Москва, , 11:17 — REGNUM Эскалационный сценарий вокруг КНДР, вероятно, комфортен для США, но никак не для России. Об этом заявил 18 ноября журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, линия России относительно ситуации на Корейском полуострове «выверена, логична и, по большому счёту, неоспорима». Москва может изложить её вновь.

«Кто не хочет считаться с ней, демонстрируют, что у них иные приоритеты. И эскалационные сценарии, наверное, им комфортнее. Нам — нет», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД рассказал о тревоге российской стороны из-за действий США в отношении КНДР. Россия выступает за отход от конфронтационной спирали, США же будто испытывают терпение Пхеньяна.

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