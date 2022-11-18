Москва, 18 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Эскалационный сценарий вокруг КНДР, вероятно, комфортен для США, но никак не для России. Об этом заявил 18 ноября журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

По его словам, линия России относительно ситуации на Корейском полуострове «выверена, логична и, по большому счёту, неоспорима». Москва может изложить её вновь.

«Кто не хочет считаться с ней, демонстрируют, что у них иные приоритеты. И эскалационные сценарии, наверное, им комфортнее. Нам — нет», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД рассказал о тревоге российской стороны из-за действий США в отношении КНДР. Россия выступает за отход от конфронтационной спирали, США же будто испытывают терпение Пхеньяна.

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