Астрахань, , 11:10 — REGNUM Индекс роста платы жителей Астраханской области за жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года может оказаться выше показателя, установленного в среднем по России. Об этом говорится в сообщении службы по тарифам Астраханской области.

ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Постановлением правительства России от 14 ноября 2022 года предусмотрен перенос индексации тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, средний индекс повышения тарифов на услуги ЖКХ на декабрь 2022 года по всем регионам России утверждён в размере 9%. Речь идёт о росте совокупного платежа за коммунальные услуги.

«С учетом предельно допустимого отклонения по Астраханской области (2%) предельный (максимальный) индекс роста платы граждан для отдельных поселений Астраханской области в декабре 2022 года составит 11% (9% + 2%)», — уточнили в астраханском тарифном ведомстве.

Окончательные решения по тарифам на ЖКУ для астраханцев на декабрь 2022 года и 2023 год будут приняты службой по тарифам Астраханской области до 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий назвал недопустимым перенос повышения тарифов на ЖКУ на декабрь 2022 года, подчеркнув, что «сейчас не время бить по благосостоянию граждан».