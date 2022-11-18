Бангкок, , 11:10 — REGNUM Страны АТЭС совместно с США продолжают призывать Северную Корею к серьезной и устойчивой дипломатии. Об этом сегодня, 18 ноября, на встрече лидеров АТЭС в Бангкоке заявила вице-президент США Камала Харрис.

Камала Харрис GPA

Харрис осудила ракетный пуск КНДР и призвала Пхеньян «прекратить дальнейшие незаконные и дестабилизирующие действия».

По ее словам, лидеры пяти стран АТЭС будут призывать КНДР урегулировать разногласия дипломатическим путем. «Я подтвердила непоколебимую приверженность США индо-тихоокеанским союзам», — отметила Харрис.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис проводит встречу с лидерами Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в связи с новыми ракетными пусками Северной Кореи.

Читайте также: Вице-президент США встретится с лидерами пяти стран после пуска ракеты КНДР