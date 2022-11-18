Брюссель, 18 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В данный момент Европейский союз Грузию к членству в сообществе. Об этом 18 ноября сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи на своей странице в одной из соцсетей.

Флаг Евросоюза

«Мы видим, что подавляющее большинство жителей Грузии — за членство в ЕС. Это очень сильный мандат не только для правительства, но и для всей политической элиты страны, для всех, кто этим активно занимается. Мы готовим Грузию к членству в ЕС», — написал он по итогам своего рабочего визита в Тбилиси.

При этом в ходе своего визита 15–16 ноября Варгейи встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, спикером грузинского парламента Шалвой Папуашвили, а также с представителями парламентских фракций республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат парламента Грузии Паата Манджгаладзе заявил, что руководство правящей партии «Грузинская мечта» создаёт из США образ врага, а из России — образ гаранта экономического благополучия.