Донецк, , 11:10 — REGNUM Главное, что требуется России на нынешнем этапе, когда война ведется за само ее существование — это дисциплина, причем не только на фронте, но и в тылу, «в головах», написал в своем телеграм-канале 18 ноября командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Если в 2014 году в ополчение шли только те, «кто всегда готов на коня и в путь», и всё держалось на энтузиазме, то теперь ситуация изменилась: «жизнь погнала» защищать Отечество не только романтиков, и дисциплина, внутренняя и внешняя, нужна, чтобы масса превратилась в армию, уверен Ходаковский.

“Москвичи и гости столицы всё так же наблюдают на рекламных щитах героев, сменяемых рекламой средств гигиены. Неужели непонятно, как подобное бессознательно влияет, превращая все усилия государственной пропаганды в фарс?.. А контент телевидения? Как, одной рукой убеждая, что ничего не изменилось, мы можем другой рукой что-то изменить?« — отметил комбат.