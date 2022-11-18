Рейкьявик, 18 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Городской совет исландского Акюрейри принял решение прекратить побратимские отношения с Мурманском и выйти из ассоциации «Северный форум». Об этом сообщает Nord News.

aristidov Мурманск

Решение было принято в ходе заседания городского совета Акюрейри. Прекратить сотрудничество с Мурманском в рамках программы «Города-побратимы» было решено из-за проведения Россией специальной военной операции.

Ранее норвежский Сёр-Варангер отказался разрывать дружественные отношения с российским Североморском.

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Как сообщало ИА REGNUM, городской совет норвежского Тромсё принял решение разорвать побратимские связи с российскими Мурманском, Архангельском и Надымом по причине проведения Москвой специальной военной операции.

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