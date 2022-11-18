Вашингтон, , 19:56 — REGNUM США по-прежнему привержены экономическому развитию Индийско-Тихоокеанскому региону, заявила вице-президент США Камала Харрис 18 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке, сообщает Reuters.

Камала Харрис Gage Skidmore

По ее словам, Соединенные Штаты будут продолжать работать над увеличением прямых иностранных инвестиций и расширением свободного потока капитала и торговли с регионом.

Она также добавила, что партнерство с частным сектором является «высшим приоритетом» для страны.