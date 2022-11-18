Москва, 18 ноября 2022, 11:08 — REGNUM Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Корейского полуострова, США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил 18 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он также напомнил, что работа в тех форматах, которые раньше использовались в том числе для обсуждения тематики денуклеаризации Корейского полуострова, оказалась свернута по инициативе США, как и на многих других направления.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что запущенная Северной Корее ракета, вероятно, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо.
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