Москва, 18 ноября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Корейского полуострова, США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил 18 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«США и их союзники в этом регионе — в последнее время это особенно заметно — предпочитают иной путь, как будто испытывают терпение Пхеньяна. Мы с тревогой следим за происходящим», — сказал дипломат журналистам, комментируя информацию о ракетных пусках КНДР.

Он также напомнил, что работа в тех форматах, которые раньше использовались в том числе для обсуждения тематики денуклеаризации Корейского полуострова, оказалась свернута по инициативе США, как и на многих других направления.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что запущенная Северной Кореей ракета, вероятно, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо.

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