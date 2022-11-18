Москва, , 11:40 — REGNUM В мире усилится надзор над криптовалютными рынками, так как хаос никому не нужен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Криптовалюта

«Оборот криптовалют уже не тот, каким он был ещё пять лет назад, хотя с начала пандемии по всему миру интерес к криптовалюте небывало вырос. Этому помог и майнинг, который сильно сказался на всей отрасли электроники, — сказал Тимофеев. — Однако больший надзор за криптовалютными рынками необходим и потому, что появляются новые национальные цифровые валюты. Крах FTX свидетельствует о серьезных и фундаментальных проблемах криптовалютной индустрии. И все же мы пока не видим заката этого рынка, так как в этот сегмент было вложено очень много средств и технологий и его конец сказался бы на многих судьбах. Но контроль необходим».

В частности, как пояснил эксперт, из-за того, что в рынок криптовалют втягивается всё больше профессиональных игроков и новичков, повышая тем самым ценность используемого продукта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM в мире наблюдается тенденция повышения надзора за криптовалютными рынками.