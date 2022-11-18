Алжир, , 11:11 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджин Теббун провёл переговоры со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом 18 ноября сообщает официальная алжирская газета El-Bilad.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, встреча была посвящена обсуждению двусторонних отношений между странами.

Отмечается, что по итогам переговоров президент Алжира заявил о наступлении «новой эры» в отношениях между двумя странами, а также — о полной отмене процентов по долгу Кубы.

«Мы решили на этой встрече отменить все проценты по задолженности и отложить выплаты по долгу на некоторое время. Этот шаг направлен на облегчение ситуации и экономического давления на Кубу. Мы также решили выделить Кубе солнечную электростанцию и возобновить поставки топлива на Кубу, что позволит активировать электростанции для сокращения перебоев в подаче электроэнергии для населения страны», — заявил Абдельмаджин Теббун.