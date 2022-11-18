Стокгольм, , 11:11 — REGNUM Шведские демократы приобрели значительно большее влияние на европолитику Швеции, чем было известно ранее. Об этом 18 ноября пишет политическое издание Altinget.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно координационным документам, с которыми ознакомилась редакция Altinget, партия имеет влияние в ряде процессов, которые в той или иной степени выходят за рамки Соглашения Тидё.

В свою очередь Мартин Киннунен (Шведские демократы), член комитета риксдага по вопросам ЕС, и вовсе заявил, что к Соглашению Тидё есть некие «приложения», которые до сих пор не были известны общественности.

«Этим летом мы составили список, в котором мы перечислили много текущих вопросов, которые нас интересовали», — признался политик в разговоре с изданием.