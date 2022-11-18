Стокгольм, 18 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Шведские демократы приобрели значительно большее влияние на европолитику Швеции, чем было известно ранее. Об этом 18 ноября пишет политическое издание Altinget.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Согласно координационным документам, с которыми ознакомилась редакция Altinget, партия имеет влияние в ряде процессов, которые в той или иной степени выходят за рамки Соглашения Тидё.

В свою очередь Мартин Киннунен (Шведские демократы), член комитета риксдага по вопросам ЕС, и вовсе заявил, что к Соглашению Тидё есть некие «приложения», которые до сих пор не были известны общественности.

«Этим летом мы составили список, в котором мы перечислили много текущих вопросов, которые нас интересовали», — признался политик в разговоре с изданием.