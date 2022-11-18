Благовещенск, , 11:36 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил о том, что от китайской стороны ожидают создания инфраструктуры, которая позволит перевозить между Россией и Китаем по новому трансграничному мосту опасные грузы. Также требуется разрешение на перевозку скоропортящихся товаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

Возведение российской части трансграничного моста через Амур Amurobl.ru

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«Есть потребность в перевозках опасных грузов через ряд автомобильных пунктов пропуска на российско-китайской границе, включая наш мост. В прошлом году подписано межправительственное соглашение, есть понимание по процедуре получения соответствующих разрешений. Ожидаем, что наши китайские партнёры ускорят создание и аккредитацию соответствующей инфраструктуры, чтобы мы могли как можно скорее начать такие перевозки», — сказал Василий Орлов на видеоконференции с участием полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и заместителя премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

Он также обратился с просьбой разрешить транспортировку по мосту из Благовещенска в Хэйхэ зерна и сои. Кроме того, для оптимизации использования моста предлагается перевести пропускные пункты на круглосуточный режим работы и усилить развитие приграничных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, перевозка методом перецепки стала разрешённой на трансграничном мосту через реку Амур 9 ноября. Новый метод внедрили для того, чтобы торговля между Россией и Китаем шла активнее.